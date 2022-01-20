Кількість одержувачів академічних стипендій у 2022 році становитиме 40-45%. Про це передає міністр освіти й науки Сергій Шкарлетт в Телеграм, пише Politeka.net.
Цю позицію Міносвіти підтримали колеги з Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну. Документ знаходиться на фінальній стадії узгодження в Міністерстві юстиції, і незабаром його розглянуть на засіданні Уряду. Питання планується врегулювати остаточно.
Стверджується, що кількість стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться.
Зазначимо, раніше студенти скаржилися У Міносвіти, що невідомий відсоток одержувачів стипендій. Як раніше стверджувалося, після підвищення стипендій 1 вересня, зменшився ліміт отримувачів
Галкін приревнував Пугачову до відомого репера, відео: "Можуть проміняти на більш молодого"
Залаштунки "Майстер Шеф", Мартиновська показала те, чого не знають глядачі: "Хто доїдає за учасниками..."
"Холостяк" Добринін і Квіткова поскаржилися на свої важкі будні на Сейшелах: "За три дні жодного разу..."
Не стало зірки "Моєї прекрасної няні": "Створив десятки яскравих образів в кіно і театрі"
Олена Кравець вивела на червону доріжку дочку-красуню: як зараз виглядає Маша, яка з 15 років живе окремо
До слова, з 1 січня 2022 року підвищилися виплати для студентів вузів, коледжів та профтехів. Тепер у вузах отримуватимуть 2000 грн (2550 грн підвищена), учні технікумів, коледжів та ліцеїв - 1 510 грн (підвищена-1 930 грн), профтехів - 1 250 грн.
Нагадаємо, зарплати українців зростуть з 1 січня
Як повідомляла Politeka, мінімальна зарплата в Україні стане вищою, названі нові суми
Також Politeka писала, що будуть збільшені в 2,5 рази: українців чекає підвищення виплат