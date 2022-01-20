Озвучено, сколько студентов в этом году получат стипендии - вопрос должны урегулировать в ближайшее время, кроме того, размер выплат увеличат.

Количество получателей академических стипендий в 2022 году составит 40-45%. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в Телеграм, пишет Politeka.net.

Эту позицию Минобразования поддержали коллеги из Минэкономики, Минцифры и Минфина. Документ находится на финальной стадии согласования в Министерстве юстиции, и в скором времени его рассмотрят на заседании Правительства. Вопрос планируется урегулировать окончательно.

Утверждается, что количество стипендиатов не уменьшится, а размер стипендий – увеличится.

Отметим, ранее студенты жаловались в Минобразования, что неизвестен процент получателей стипендий. Как ранее утверждалось, после повышения стипендий 1 сентября, уменьшился лимит получателей.

К слову, с 1 января 2022 года повысились выплаты для студентов вузов, колледжей и профтехов. Теперь в вузах будут получать 2000 грн (2550 грн повышенная), учащиеся техникумов, колледжей и лицеев - 1 510 грн (повышенная – 1 930 грн), профтехов - 1 250 грн.

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