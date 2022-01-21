З 24 січня «червону» зону карантину введуть в Івано-Франківській області. Таке рішення прийняла Державна комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив міністр уряду Олег Немчинов.

У "червоній" зоні зможуть працювати кінотеатри, музеї, інші культурні заклади, Розважальні заклади, ТРЦ, заклади громадського харчування, ринки, спортзали і басейни, якщо весь персонал і відвідувачі будуть повністю вакциновані.

Не виключені і додаткові обмеження, які залишаються на розсуд місцевої влади.

Причиною зарахування області до "червоної зони" стало перевищення показників більшості індикаторів, за якими визначають ситуацію з коронавірусом. Зокрема це коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень і динаміка госпіталізацій. Останній показник перевищує норму більш ніж удвічі.

За добу 19 січня в Івано-Франківській області зафіксували 2777 випадків зараження коронавірусом, що стало рекордним показником з початку пандемії.

Зазначимо, за даними МОЗ, станом на 21 січня в помаранчевій зоні карантину знаходиться сім областей: Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська. Решта регіонів - у "жовтій" зоні.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що епіцентр нового спалаху коронавірусу в Україні — західні області.

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