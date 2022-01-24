Євросоюз готує пакет фінансової допомоги для України - перший транш у розмірі 600 млн євро може бути перерахований вже найближчим часом.

Як передає Politeka.net, про новий пакет макрофінансової допомоги розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Зазначається, що допомога пов'язана із загрозою вторгнення в Україну Росії. Всього планується виділити 1,2 млрд євро.

Як пояснила Урсула фон дер Ляєн, у неї була розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили підтримку України у зв'язку зі сформованою ситуацією. Відомо, що фінансова допомога складатиметься з кредитів і грантів. Гроші будуть використані для вирішення фінансових проблем.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.



I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022

Крім цього, в ЄС підготують ще одну програму допомоги, яка буде спрямована на модернізацію. Глава Єврокомісії нагадала, що вони також збільшили двосторонню допомогу в грантах. У 2022 році планується виділити додатково 120 млн євро.

В цілому на розвиток і підтримку України в ЄС мають намір виділити понад 6 млрд доларів.

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