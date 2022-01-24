Як передає Politeka.net, про новий пакет макрофінансової допомоги розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Зазначається, що допомога пов'язана із загрозою вторгнення в Україну Росії. Всього планується виділити 1,2 млрд євро.
Як пояснила Урсула фон дер Ляєн, у неї була розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили підтримку України у зв'язку зі сформованою ситуацією. Відомо, що фінансова допомога складатиметься з кредитів і грантів. Гроші будуть використані для вирішення фінансових проблем.
Крім цього, в ЄС підготують ще одну програму допомоги, яка буде спрямована на модернізацію. Глава Єврокомісії нагадала, що вони також збільшили двосторонню допомогу в грантах. У 2022 році планується виділити додатково 120 млн євро.
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В цілому на розвиток і підтримку України в ЄС мають намір виділити понад 6 млрд доларів.
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