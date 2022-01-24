Евросоюз готовит пакет финансовой помощи для Украины – первый транш в размере 600 млн евро может быть перечислен уже в ближайшее время.

Как передает Politeka.net, о новом пакете макрофинансовой помощи рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Отмечается, что помощь связана с угрозой вторжения в Украину России. Всего планируется выделить 1,2 млрд евро.

Как объяснила Урсула фон дер Ляен, у нее был разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили поддержку Украины в связи со сложившейся ситуацией. Известно, что финансовая помощь будет состоять из кредитов и грантов. Деньги будут использованы для решения финансовых проблем.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.



I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022

Кроме этого, в ЕС подготовят еще одну программу помощи, которая будет направлена на модернизацию. Глава Еврокомиссии напомнила, что они также увеличили двустороннюю помощь в грантах. В 2022 году планируется выделить дополнительно 120 млн евро.

В целом на развитие и поддержку Украины в ЕС намерены выделить более 6 млрд долларов.

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