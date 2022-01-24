Как передает Politeka.net, о новом пакете макрофинансовой помощи рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Отмечается, что помощь связана с угрозой вторжения в Украину России. Всего планируется выделить 1,2 млрд евро.
Как объяснила Урсула фон дер Ляен, у нее был разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили поддержку Украины в связи со сложившейся ситуацией. Известно, что финансовая помощь будет состоять из кредитов и грантов. Деньги будут использованы для решения финансовых проблем.
Кроме этого, в ЕС подготовят еще одну программу помощи, которая будет направлена на модернизацию. Глава Еврокомиссии напомнила, что они также увеличили двустороннюю помощь в грантах. В 2022 году планируется выделить дополнительно 120 млн евро.
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В целом на развитие и поддержку Украины в ЕС намерены выделить более 6 млрд долларов.
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