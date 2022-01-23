Гривня почала зміцнюватися до долара під кінець нинішнього тижня, але скоро ситуація може змінитися - що буде з "вічнозеленим" в найближчий місяць.

Нацбанк України встановив курс долара на понеділок, 24 січня, на рівні 28,31 грн. за один "бакс". У попередній банківський день, 21 січня, курс був 28,32 грн. за один долар.

Тим не менш, до кінця січня долар візьме реванш і доб'є гривню. Так вважає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. У коментарі "РБК-Україна" експерт зазначив, що через тиждень курс долара на міжбанку може зрости до 28,5 грн. за один "вічнозелений" (готівковий долар може торгуватися близько 28,4 грн.).

Що стосується прогнозу курсу долара до кінця зими, то, на думку Іосуба, він буде "практично повністю залежати від розвитку геополітичної ситуації на кордоні з РФ".

"При помітній деескалації ситуації lолар може повернутися до 27,5 грн. При посиленні напруженості, долар може подорожчати до 29,5 грн.",- зазначив аналітик.

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