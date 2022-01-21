Ситуація з інфляцією, прогнозованою на цей рік, швидше за все, вплине на зростання цін, в тому числі й підвищення тарифів на комунальні послуги.

Згідно з даними Нацбанку, був погіршений прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7% (повернутися знову до 5% Україна зможе не раніше середини 2023-го). Зокрема, світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалося раніше.

Виходячи з цього, тиск відчує не тільки бізнес, буде потрібна ще й поступова корекція тарифів на житлово-комунальні послуги, повідомляє прес-служба регулятора.

Також в НБУ перерахували ризики проінфляційного характеру. Окремим ризиком є питання про швидкість змін адміністративно-регульованих тарифів.

"Одномоментне приведення тарифів на ЖКП до економічно обґрунтованих рівнів усуне дисбаланси в енергетичному секторі, однак створить значний інфляційний тиск і призведе до погіршення очікувань. Відстрочка рішень по тарифах на ЖКП буде акумулювати квазіфіскальні дисбаланси і ціновий тиск в майбутньому", - йдеться в повідомленні регулятора.

Раніше в НБУ розкривали причину стрибків курсу долара, свідками яких стали українці в січні. Відзначається, що головною причиною став психологічний фактор, пов'язаний з геополітичними подіями навколо нашої країни і реакцією на них учасників ринку.

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