Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%, враховуючи реалізацію низки проінфляційних факторів.

В прес-службі НБУ відзначили, що до кінця минулого року зростання споживчих цін сповільнилося з пікових 11% у вересні до 10% у грудні. Водночас уповільненню інфляції завадило, зокрема, зростання світових цін на енергоносії.

Значний ціновий тиск зберігається і з боку країн - торговельних партнерів України, в яких інфляція тільки наближається до пікових значень.

Відзначається, що пожвавлення трудової міграції на тлі поступового загасання пандемії може посилити диспропорції на внутрішньому ринку праці і призведе до більшого зростання витрат бізнесу на оплату праці, що позначиться на споживчих цінах.

Ключовими ризиками для прогнозу залишаються ескалація Росією військового конфлікту і більш довгий і істотний, ніж очікувалося раніше, ціновий сплеск у світі.

Поліпшення ситуації з інфляцією в НБУ бачать не раніше, ніж в 2023-му. У прогнозі йдеться, що хоч вона і буде сповільнюватися в поточному році, але до мети 5% Україна повернеться тільки в наступному.

"Повернення інфляції в цільовий діапазон 5% ± 1 в.п. при дотриманні закладених в базовий сценарій монетарних умов передбачається в середині 2023 року. Зростання ВВП дещо прискориться - до 3,4% в 2022 році, але більш швидке відновлення економіки буде обмежувати дорогі енергоносії і вплив інформаційного фону навколо геополітичної напруги", - йдеться в прогнозі.

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