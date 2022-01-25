Як передає Politeka.net, синоптики попередили про небезпечні погодні умови. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Згідно з прогнозом, у західних областях вночі 25 січня очікується суха погода, а вдень буде невеликий мокрий сніг, температура буде досить низькою, вночі 12-17 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла (у Карпатах вночі 17-22 градуси, вдень 6-11 градусів морозу).
На решті території України за винятком півночі 25 січня прогнозують невеликий сніг. Температура опуститься до 8-13 градусів морозу, на півдні і південному сході буде тепліше-4-9 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу.
Зазначається, що на дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 5-10 м/с.
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Погода в Києві 25 січня очікується без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.Температура вночі 9-11 градусів, вдень 5-7 градуси морозу.
Українців попередили, що 25 січня в Карпатах збережеться значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).
Відзначимо, що 23 січня лавина зійшла на горі Плай в Закарпатській області, в результаті чого було травмовано дві людини.
Також повідомляється, що 25 січня на ділянці Дністра Галич – верхів'я Дністровського водосховища очікується інтенсивне утворення шуги, місцями установки льодоставу, при цьому можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.
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