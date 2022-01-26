У Міністерстві освіти закликали перевести школярів на дистанційне навчання у зв'язку з прискореними темпами поширення коронавірусу в Україні.

Як пише Politeka.net, відповідна рекомендація з'явилася на офіційному сайті відомства 26 січня.

У ній представники освіти закликали керівництво шкіл перевести учнів 5-11 класів на онлайн навчання як мінімум на два тижні.

Також організувати дистанційне або змішане навчання порадили закладам професійної освіти.

Установам професійної вищої, вищої освіти всіх форм власності та сфер управління перейти на дистанційку рекомендують на період з 27 січня по 25 лютого.

При цьому дітям все ще дозволяє відвідувати дитячі садки і молодшу школу (з 1 по 4 клас).

Вузи зможуть приймати рішення про перехід на дистанційне навчання самостійно.

Підкреслюється, що відповідні рекомендації вводяться у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні. В останні дні в Україні помітний різкий стрибок числа зафіксованих випадків коронавірусу. За даними на ранок 26 січня було офіційно зареєстровано 24321 новий випадок зараження.

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