Как пишет Politeka.net, соответствующая рекомендация появилась на официальном сайте ведомства 26 января.
В ней представители образования призвали руководство школ перевести учащихся 5-11 классов на онлайн обучение как минимум на две недели.
Также организовать дистанционное или смешанное обучение посоветовали учреждениям профессионального образования.
Учреждениям профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления перейти на дистанционку рекомендуют на период с 27 января по 25 февраля.
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При этом детям все еще разрешает посещать детские сады и младшую школу (с 1 по 4 класс).
Вузы смогут принимать решение о переходе на дистанционное обучение самостоятельно.
Подчеркивается, что соответствующие рекомендации вводятся в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. В последние дни в Украине заметен резкий скачок числа зафиксированных случаев коронавируса. По данным на утро 26 января было официально зарегистрировано 24321 новый случай заражения.
Напомним, карантин снова ужесточают, что и для кого изменится уже с 26 января.
Как сообщала Politeka, детей массово отправляют на дистанционку в Днепре.
Также Politeka писала, что в Киеве взвинтили цены на питание в школах и детсадах.