В Министерстве образования призвали перевести школьников на дистанционное обучение в связи с ускорившимися темпами распространения коронавируса в Украине.

Как пишет Politeka.net, соответствующая рекомендация появилась на официальном сайте ведомства 26 января.

В ней представители образования призвали руководство школ перевести учащихся 5-11 классов на онлайн обучение как минимум на две недели.

Также организовать дистанционное или смешанное обучение посоветовали учреждениям профессионального образования.

Учреждениям профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления перейти на дистанционку рекомендуют на период с 27 января по 25 февраля.

При этом детям все еще разрешает посещать детские сады и младшую школу (с 1 по 4 класс).

Вузы смогут принимать решение о переходе на дистанционное обучение самостоятельно.

Подчеркивается, что соответствующие рекомендации вводятся в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. В последние дни в Украине заметен резкий скачок числа зафиксированных случаев коронавируса. По данным на утро 26 января было официально зарегистрировано 24321 новый случай заражения.

Напомним, карантин снова ужесточают, что и для кого изменится уже с 26 января.

Как сообщала Politeka, детей массово отправляют на дистанционку в Днепре.

Также Politeka писала, что в Киеве взвинтили цены на питание в школах и детсадах.