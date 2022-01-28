Погода продовжить випробовувати українців температурними гойдалками та снігопадами, що переходять у дощ – у п'ятницю в Україні знову очікуються несприятливі погодні умови.

Як пише Politeka.net, 28 січня за даними Укргідрометцентру в Україні буде мокрий сніг. Опади очікуються у всіх областях. Температура підніметься, і буде коливатися в районі нуля, через що сніг буде йти і відразу ж танути.

У західних областях у п'ятницю буде 0-2 градуси, вночі можливий невеликий мінус. У центральних регіонах очікується близько 0-3 градусів вдень і -1..-3 вночі. Така ж температура буде в південних областях.

Нічні заморозки все ще будуть атакувати східні регіони, де вночі температура опуститься до -4..-9 градусів. Вдень там очікується невеликий мінус - до -3.

Відомо, що така погода протримається в Україні кілька днів, після чого морози знову повернуться. Вже 30 січня вночі почне холоднішати до -5..-6. Відзначимо, що кінець зими буде таким же непередбачуваним.

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