В Україні очікується сильний вітер та ожеледиця, погоді присвоїли жовтий рівень небезпеки, оголошено попередження - читайте прогноз далі.

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Фейсбук.

Так, 30-31 січня в Україні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, в західній частині - місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини. По всій Україні ожеледиця. 30 січня в Карпатах, вночі в західних

і в Житомирській областях значний сніг.

У зв'язку з погіршенням погодних умов оголошено попередженням і жовтий I рівень небезпеки. Також йдеться про порушення руху

транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

По всій Україні 30 січня очікується сніг, і мокрий сніг, тільки вночі у південних і східних областях без істотних опадів. Вітер південно-західний і західний - 7-12 м/с, з поривами 15-20 м/с.

Температура від -2 до -7 градусів вночі, і від +2 до +3 вдень.

Зазначимо, за прогнозами синоптиків лютий буде більш теплим і менш сніжним, ніж січень. Температура буде в межах норми, а це означає, що не варто передчасного закінчення зими.

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