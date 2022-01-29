Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение УкрГидрометцентра в Фейсбук.
Так, 30-31 января в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, в западной части - местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели. По всей Украине гололедица. 30 января в Карпатах, ночью в западных
и в Житомирской областях значительный снег.
В связи с ухудшением погодных условий объявлено предупреждением и желтый I уровень опасности. Также говорится о нарушении движения
транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
По всей Украине 30 января ожидается снег, и мокрый снег, только ночью в южных и восточных областях без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный - 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с.
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Температура от -2 до -7 градусов ночью, и от +2 до +3 днем.
Отметим, по прогнозам синоптиков февраль будет более теплым и менее снежным, чем январь. Температура будет в пределах нормы, а это значит, что не стоит преждевременного окончания зимы.
Напомним, украинцев предупредили о погодной опасности, срочное сообщение ГСЧС
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