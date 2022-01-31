Слідчі Державного бюро розслідувань і Нацполіція розшукують свідків і очевидців, які бачили Артема Рябчука після трагічної події на "Південмаші".

Оголошення про це опубліковано прес-службою ДБР.

Відзначається, що підозрюваний у масовому вбивстві Артем Рябчук після того, як зник з місця події з бойовою зброєю, блукав по житлових кварталах Дніпра в пошуках попутки. Йому вдалося зупинити один з легкових автомобілів і наказати жінці-водієві відвезти його в м. Підгороднє Дніпропетровської області.

У зв'язку з цим, слідчі просять зателефонувати 0800-350-352 (чергова частина ТУ ДБР в м. Полтаві) громадян, які бачили Рябчука в зазначений період часу.

Нагадаємо, військовослужбовець Нацгвардії 20-річний солдат-строковик Артем Рябчук під час служби з охорони території заводу "Південмаш" отримав зброю, автомат Калашникова, з якого відкрив стрілянину по товаришам. В результаті, загинули п'ять осіб, включаючи цивільну особу, і серйозно поранені ще п'ятеро. Серед загиблих, ветеран АТО Олександр Буганов, який пройшов Іловайський котел і навіть побував у полоні.

Рябчук здався поліції в той же день, попросивши у перехожої в Підгородньому мобільний телефон, щоб набрати "102".

Суд прийняв рішення помістити підозрюваного під варту строком на 60 днів без права внесення застави. Слідство триває.

Додамо, 28 і 29 січня в Дніпрі оголосили днями жалоби. Перед будівлею міськради приспустили прапори, а також на будівлях комунальних підприємств та установ.

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