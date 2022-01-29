В пятницу, 28 января, состоялось заседание Кировского районного суда Днепропетровской области, на котором избирали меру пресечения 20-летнему солдату-срочнику Артему Рябчуку, открывшему стрельбу по караулу Нацгвардии на заводе "Южмаш" 27 января.

Суд постановил держать Рябчука под стражей 60 дней без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Кировский районный суд удовлетворил согласованное с Днепровской специализированной прокуратурой ходатайство и избрал военнослужащему Нацгвардии Украины меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в заявлении.

Напомним, Рябчуку инкриминируют умышленное убийство, дезертирство с оружием и похищенин оружия.

27 января следователи ГБР сообщили Рябчуку о подозрении. Рассматривается несколько версий трагедии, среди которых возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной преступления. Иформация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и травле задержанного другими военнослужащими, проверяется.

Кроме того, работники ГБР должны установить, не находился ли Рябчук во время расстрела сослуживцев в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также проведут экспертизу его психического состояния.

Отметим, трагедия произошла ранним утром 27 января. Рябчук, получив оружие, открыл стрельбу по караулу Нацгвардии, в результате чего погибли четверо военнослужащих и одно гражданское лицо, еще пять нацгвардейцев получили ранения. Рябчук сдался полиции в тот же день.

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