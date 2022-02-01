Лютий прийде в Україну з невеликими нічними морозами, проте опадів у більшості областей не очікується.

Прогнозом на 1 лютого поділилася у своєму Телеграм-каналі синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що в перший день нового місяця українцям не варто чекати істотних опадів. Невеликий сніг може пройти тільки в Карпатах і в найближчих до гір західних областях, а також на Сумщині. Невеликий дощ також пройде в Одеській області.

Вітер буде дути із заходу зі швидкістю 5-10 м/с.

Також синоптик попередила, що на дорогах країни очікується ожеледиця.

У Києві 1 лютого вночі температура опуститься до -5 градусів, а вдень очікується від 0 до -2 градусів. Опадів у столиці не передбачається.

Діденко також попередила, що вже 4-5 лютого в Україну ненадовго увірвуться помірні морози.

У свою чергу, синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що у вівторок вночі в середньому по країні вночі очікується від -6 до -2 градусів, а вдень – від -2 до +3. Найтепліше вдень буде в південних областях, де повітря прогріється до + 4 ... +8 градусів.

Також синоптики попереджають, що на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської та Львівської областей збережеться значна сніголавинна небезпека у зв'язку з хуртовинами. Туристам радять утриматися від походів на високогір'я.

Нагадаємо, синоптики розповіли киянам, якою буде погода на початку тижня в столиці.

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