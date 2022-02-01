Прогнозом на 1 лютого поділилася у своєму Телеграм-каналі синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що в перший день нового місяця українцям не варто чекати істотних опадів. Невеликий сніг може пройти тільки в Карпатах і в найближчих до гір західних областях, а також на Сумщині. Невеликий дощ також пройде в Одеській області.
Вітер буде дути із заходу зі швидкістю 5-10 м/с.
Також синоптик попередила, що на дорогах країни очікується ожеледиця.
У Києві 1 лютого вночі температура опуститься до -5 градусів, а вдень очікується від 0 до -2 градусів. Опадів у столиці не передбачається.
Діденко також попередила, що вже 4-5 лютого в Україну ненадовго увірвуться помірні морози.
"Обережно, небезпечно": 50-річна дочка Пугачової Орбакайте вразила видом на новому фото
Солістка KAZKA Зарицька раптово покинула Україну: "Дуже екстрене рішення"
Переможець "Холостячки" Задворний несподівано з'явився в компанії іншого учасника шоу: "Почався новий період"
Сморигін з "Дизель шоу" покинув Україну з сім'єю, фото: "Жирують!"
Трагедія сталася з людьми на залізниці у Львівській області, ніхто не вижив: подробиці
У свою чергу, синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що у вівторок вночі в середньому по країні вночі очікується від -6 до -2 градусів, а вдень – від -2 до +3. Найтепліше вдень буде в південних областях, де повітря прогріється до + 4 ... +8 градусів.
Також синоптики попереджають, що на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської та Львівської областей збережеться значна сніголавинна небезпека у зв'язку з хуртовинами. Туристам радять утриматися від походів на високогір'я.
Нагадаємо, синоптики розповіли киянам, якою буде погода на початку тижня в столиці.
Як повідомляла Politeka, після снігопадів зима готує українцям чергове випробування, деталі прогнозу.
Також Politeka писала, що в Одесі оголошено штормове попередження, подробиці.