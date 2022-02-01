Лютий вирішив випробувати українців на міцність - одним доведеться діставати парасольки, іншим кутатися тепліше, так як вдарять сильні морози.

Згідно з даними Укргідрометцентру, в середу, 2 лютого, очікується холодна і волога погода. Опади пройдуть практично по всій території, крім шести областей, де буде хмарно з короткочасними проясненнями (Вінницька, Одеська, Київська, Чернігівська, Сумська та Черкаська області).

На решті частини країни очікуються дощі та мокрий сніг, місцями сильні. Вітер західний і південно-західний 5-10 метрів на секунду.

Найхолодніше 2 лютого буде на Заході і Півночі. Температура повітря вдень тут буде від 0 до -3 градусів. Тоді як вночі вдарять морози до -8...-9.

У Центрі в світлий час доби очікується -1...+1, в темний час доби похолодає до -6.

На Сході до 3 тепла вдень і не нижче 2 морозу вночі.

На Півдні вдень обіцяють від 3 до 5 зі знаком плюс (у Криму до +9), вночі близько нуля.

Відзначимо, серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет щодо 2 лютого. Так в цей день дивилися, якщо: заметіль, значить на Масляну буде така ж погода; світить сонце, весна буде теплою, а похмуро, варто чекати затяжних морозів; почалася хуртовина, значить вона триватиме ще тиждень.

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