Як повідомляється на офіційному сайті про це у своїй заяві в ефірі телеканалу ICTV нагадав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
1 березня стартує індексація пенсій, в рамках якої виплати підвищать на 14%. Ці зміни торкнуться понад 10 мільйонів українців. У середньому пенсії людей зростуть на 500 гривень. При цьому мінімальний розмір підвищення виплат складе 100 гривень.
Для військових підвищення буде трохи значнішим - в середньому на 700 гривень. Мінімальні пенсії по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, призначені ліквідаторам трагедії на ЧАЕС, в середньому зростуть на 400 гривень.
Окрема доплата в розмірі 135 гривень передбачена для тих категорій українців, чиї пенсії не потраплять під індексацію. Шмигаль уточнив, що непрацюючі пенсіонери без повного страхового стажу отримуватимуть до 2 100 гривень, а розмір мінімально пенсії по інвалідності для людей з повним стажем підвищиться до 2 300 гривень.
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Раніше українцям нагадали, що ця індексація пенсій не торкнеться тих, хто вийшов на заслужений відпочинок після 2019 року: розмір їх виплат на сьогоднішній день залишається актуальним. Також варто відзначити, що на цей рік заплановано ще кілька етапів підвищення пенсій. До цього черговий виток підвищення виплат стався з 1 січня.
За останніми даними, українські пенсіонери отримують в середньому 3991,53 гривень.
Нагадаємо, українці цього року виходитимуть на пенсію по-новому.
Як повідомляла Politeka, українські сім'ї вирішили зобов'язати звітувати за доходи.
Також Politeka писала, що у Мінсоцполітики розповіли, кого чекає підвищення пенсій з 1 березня.