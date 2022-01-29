Украинские домохозяйства (семьи) хотят приравнять к полноценным субъектам предпринимательства, чтобы привлечь их к экономической активности - это станет абсолютно новым явлением для Украины.

Так, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6539 "О домохозяйствах (домоэкономике)", согласно которому в стране хотят ввести обязательное декларирование доходов семьи и семейное налогообложение.

Домохозяйством может быть несколько человек, которые живут вместе и ведут общее хозяйство, при этом полностью или частично совместили свои средства и расходы. Члены домохозяйства могут не состоять в родстве, главное условие - совместное проживание и ведение хозяйства. Однако, в документе отмечается, что домохозяйством может быть и один человек.

Законопроеком гражданам запрещено находится в нескольких домохозяйствах одновременно. В течение одного финансового года лицо может быть членом лишь одного домохозяйства.



Обязательное семейное декларирование действует, если украинцы хотят получить налоговую скидку или госпомощь в виде социальных выплат, льгот и т.д. (законопроектом вводится новый термин "социальный трансферт"), а также вести предпрнимательскую деятельность (семейный бизнес).

Доходами семьи считаются: зарплата, прибыль от предпринимательской деятельности, вознаграждение по договорам, денежное обеспечение и другие выплаты военнослужащим и членам их семей, правоохранителям, стипендия, выигрыши, призы и подарки, выплаты от негосударственных пенсионных фондов, социальные трансферты.

Отметим, если законопроект будет принят, то такое ноу-хау, как домоэкономика, появится в Украине не ранее 2025 года.

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