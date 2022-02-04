Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на дані Опендатабот, за 2021 рік в Україні кількість боржників зросла на майже 1,5 мільйона, а сумарна кількість збільшилася на 29%. Про це свідчать показники Єдиного реєстру боржників. На рік раніше, в 2020, приріст боржників склав 1,2 млн заборгованостей.

Найшвидше зростають такі категорії Єдиного реєстру боржників:

Борги за кредитами - + 47% або +567 тисячі боргів.

Борги за комуналку – + 41% або +140 тисяч боргів за 2021 рік, а за два роки – більш ніж удвічі. В цілому, українці заборгували за комунальні послуги 72,7 млрд грн;

Борги по штрафах за адміністративні правопорушення – +35% або +285 тис.боргів.

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субсидия, коммуналка, тарифы, долги

Найбільші категорії за кількісним показником: заборгованість перед банками, компаніями та організаціями – 1761749 боргів (27% від загального числа заборгованостей), стягнення коштів на користь держави - 1629505 боргів (25%), а також штрафи за порушення ПДР - 1 327 440 боргів (20%).

Варто відзначити, що реєстрація громадянина в Єдиному реєстрі боржників може спричинити за собою істотні обмеження. Так, деяким українцям через борги можуть заборонити виїжджати з країни, деяким можуть блокувати кошти на банківських рахунках. Також через офіційні борги громадянам можуть заборонити купувати і продавати автомобілі, нерухомість та інше майно. Крім того, мова йде також про стягнення заборгованості за всіма офіційними доходами.

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