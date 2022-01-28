В ПриватБанке расширили спектр услуг, касающийся детей и их родителей, - последние отныне могут раздавать денежные поощрения своим отпрыскам за проделанную работу.

ПриватБанк запустил сервис поощрения ответственности детей "Сделал - заработал". Новый сервис уже работает в обновленной версии мобильного Приват24, сообщили в пресс-службе учреждения.

Чтобы пользоваться "Сделал - заработал", ребенку нужно иметь платежную Карточку Юниора.

Сервис работает следующим образом:

один из родителей в своем Приват24 ставит задание для ребенка из предлагаемого сервисом списка или придумывает сам;

определяет срок и цену за выполнение;

можно создавать разовые или периодические задания по любым категориям – от обучения до домашних дел;

когда ребенок заходит в свой Приват24, видит все задания и в случае их выполнения подтверждает в приложении или добавляет фото хороших результатов;

если родители принимают выполнение заданий в срок, ребенок получает деньги от родителей на собственную Карточку Юниора.

Тем временем, многие клиенты ПриватБанка продолжают жаловаться на его работу, в частности, постоянные сбои банкоматов. Так, украинка оставила возмущенный отзыв на сайте Минфина, в котором рассказала, что банкомат не выдал ей 3000 гривен.

"Потужился 2 раза, но денег так и не выдал. После чего на экране появилось сообщение о технической ошибке. Я обратилась к сотруднице банка, она подошла к банкомату, посмотрела-почитала, но предложила взять мою карту и проверить, произошло ли снятие. Оно таки произошло, к моему удивлению, а сумма не маленькая, 3000 грн. Сказала, что держатель карты должен обращаться с заявкой на возврат денег... Через несколько дней ответ: заявка отклонена, проблем не выявили!!! Вчера уже лично приезжали в отделение и писали заявление. Ждём-с милости банка и возврата наших денег… Многодетная семья, я в декрете с 4-м ребенком. Спасибо за то, что у вас никаких проблем, Приват! А наши вас мало волнуют".

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