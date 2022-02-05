У Нацбанку відзначили значне падіння індексу виробництва базових галузей. Тому відновлення економіки України сповільнилося. Так, у грудні індекс виробництва базових галузей (ІПБО) впав на 0,7% р/р.
Про це свідчать Макроекономічний і монетарний огляд НБУ.
Як наголошується в огляді, основний внесок у падіння мало сільське господарство, яке в грудні знизилося на 31,8% р/р.Це сталося внаслідок більш швидкого в порівнянні з попереднім роком завершення збиральної кампанії і подальшого падіння в тваринництві.
Крім того, в грудні був дефіцит і подорожчання енергоресурсів, висока вартість сировини, а також слабкий зовнішній попит на металеві руди зумовили падіння промисловості (на 1% р/р).
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Зокрема, через високі ціни на природний газ знизилося виробництво хімічної промисловості, гумових і пластмасових виробів. Через дефіцит вугілля поглибився спад в енергетиці.
При цьому завдяки переробці рекордних врожаїв зросло виробництво харчової промисловості. Також спостерігалося стрімке зростання будівництва (на 21,5% р/р).
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