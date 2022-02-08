Через відмову від щеплення, роботу втратило понад 7 тисяч українців.

У МОЗ назвали кількість українців, відсторонених від роботи через непроходження курсу обов'язкової антикоронавірусної вакцинації

Про те, що в нашій країні, до робочих місць не допустили понад 7 тисяч українців, працевлаштованих в органах місцевого самоврядування/комунальних підприємствах/установах сфери охорони здоров'я, з причини відмови від щеплення від COVID-19, став обов'язковим у термін до 31-го січня, після прийняття наказу Міністерства охорони здоров'я щодо цього важливого процесу, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, пише головний санітарний лікар, Ігор Кузин .

Зокрема, якщо українці, працевлаштовані у вищевказаних структурах, так і не отримали хоча б перший компонент антикоронавірусної вакцини до 31-го січня, їх усунуть від роботи, без збереження заробітної плати, а також не врахують час вимушеної відпустки до страхового стажу, що вплине і на розмір пенсійних виплат.

На понеділок, 7-е лютого, на роботу не пустили 7,531 тисячі українців, і подібні малоприємні заходи торкнулися:

4,578 тисячі працівників комунальних підприємств;

2,136 тисячі медиків, включаючи 216 лікарів, 764 медсестри/медбрата і 1,155 тисячі осіб господарського/адміністративного персоналу;

817 українців, які представляють органи місцевого самоврядування.

За словами Кузіна, зараз в нашій країні в установах сфери охорони здоров'я, не виключаючи комунальні та державні, продовжують працювати не менше 755 тисяч співробітників, тобто відсторонено не більше 0,2 відсотка медичних фахівців.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Дніпропетровській області продовжує зростати кількість щодоби інфікованих COVID-19.

Також раніше ми інформували про те, що у Харкові поліціянт побив жінку, яка відмовилася вдягнути маску.

А до цього наш портал повідомляли про те, з яких причин в Одеській області вимерло ціле село.