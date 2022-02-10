В Україні в четвер, 10 лютого, буде тепло і переважно без опадів, за винятком кількох областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометрів буде від 4 до 9 градусів тепла. Тепліше буде на Прикарпатті, Одеській та Миколаївській областях: +10...+ 11 градусів. Тим часом на сході – до +3 градусів. У Карпатах-близько нуля.

Синоптики попередили, що у зв'язку з відлигою і опадами, очікується підвищення рівнів води. Так, 9-12 лютого на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,5 м, місцями можливий початковий вихід води на заплаву; на р. Прип'ять у створі поста Річиця та м. Стохід у створенні поста Любешів-подальше затоплення заплави (і рівень небезпеки - жовтий).

Також 10-12 лютого на річках басейну Дністра, Прута і Сіреті на 0,2-1,0 м з ослабленням льодових явищ, льодоходом, без негативних наслідків. На окремих ділянках річок басейну Стрия можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води.

Крім того, третій рівень небезпеки оголошено у високогір'ї Закарпатської області, в горах Львівської області, де зберігається значна сніголавинна небезпека.

Погода в Києві в четвер, 10 лютого, вдень буде сухою з мінливою хмарністю. Температура ніч від +1 до +3 градусів, вдень потеплішає до+6... + 8 градусів. Вітер західний 5-10 м/с.

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