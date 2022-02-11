Сонце і потепління місцями до +13 градусів нагадають українцям про швидке наближення весни, проте місцями вночі збережуться мінусові температури.

Про це у своїх прогнозах розповіли синоптик Наталка Діденко і фахівці Укргідрометцентру.

Так, 11 лютого невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, пройде в окремих районах західних і східних областей, а також на Крайній Півночі України. На решті території України буде сухо і з мінливою хмарністю, причому періодично можливі прояснення. В окупованому Криму і зовсім очікується сонячний день.

Вітер буде помірним із західним і південно-західним напрямком.

У деяких областях місцями вночі та вранці можлива ожеледь. Але в цілому погода буде стабільною і більше нагадує весняну.

Нічні температури в середньому по країні коливатимуться від -1 до +3 градусів, а денні – від +4 до +9 градусів. Найтепліше буде на півдні України, де вдень повітря прогріється до + 9 ... +11 градусів, а місцями навіть до +13. Найнижчі температури очікуються в Карпатах.

Українців також попередили про те, що на вихідних в країні трохи похолодає, проте про сильні морози мови не йде.

Нагадаємо, у Києві сильно забруднилося повітря, перевищено три показники.

Як повідомляла Politeka, погода на День закоханих не порадує теплом, попередження синоптиків.

Також Politeka писала, що українців попередили про небезпеки у зв'язку з потеплінням.