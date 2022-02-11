Про це у своїх прогнозах розповіли синоптик Наталка Діденко і фахівці Укргідрометцентру.
Так, 11 лютого невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, пройде в окремих районах західних і східних областей, а також на Крайній Півночі України. На решті території України буде сухо і з мінливою хмарністю, причому періодично можливі прояснення. В окупованому Криму і зовсім очікується сонячний день.
Вітер буде помірним із західним і південно-західним напрямком.
У деяких областях місцями вночі та вранці можлива ожеледь. Але в цілому погода буде стабільною і більше нагадує весняну.
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Нічні температури в середньому по країні коливатимуться від -1 до +3 градусів, а денні – від +4 до +9 градусів. Найтепліше буде на півдні України, де вдень повітря прогріється до + 9 ... +11 градусів, а місцями навіть до +13. Найнижчі температури очікуються в Карпатах.
Українців також попередили про те, що на вихідних в країні трохи похолодає, проте про сильні морози мови не йде.
Нагадаємо, у Києві сильно забруднилося повітря, перевищено три показники.
Як повідомляла Politeka, погода на День закоханих не порадує теплом, попередження синоптиків.
Також Politeka писала, що українців попередили про небезпеки у зв'язку з потеплінням.