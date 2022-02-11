У Національній поліції розповіли, на які SMS-повідомлення і дзвінки краще не відповідати.

Шахраї "розводять" українців, обіцяючи виплати державної допомоги

Те, що правоохоронці все частіше фіксують нові "схеми" аферистів, в яких клієнтам різноманітних фінансових установ України, надходять підроблені SMS-повідомлення, нібито від банків, внаслідок чого, з рахунків українців просто викрадають всі кошти, за умови, що довірливий громадянин вчинить певні дії, а також, як уникнути втрати своїх накопичень, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує поліція Куп'янського району Харківської області.

Зокрема, зловмисники, у вищеописаних SMS-повідомленнях, можуть помилково повідомити про те, що уряд почав перераховувати будь-які стимулювальні виплати, і відразу запросять номер платіжної картки/термін її дії/CVV-код. Іноді текст подібних повідомлень може незначно відрізнятися, але мета одна - добути персональну інформацію, за допомогою якої можна отримати доступ до рахунку.

Якщо подібна інформація все ж потрапить в руки зловмисників, кошти з рахунку відразу переведуть на сторонні ресурси, і повернути їх буде досить важко. Правоохоронці настійно рекомендують, не надавати шахраям нижчезазначених відомостей:

PIN-коду карти;

CVV-коду(3 цифри на зворотному боці карти);

термін, до якого діє карта;

SMS-код, нібито отриманий від банку або оператора мобільного зв'язку;

пароля від банківського додатка або порталу веббанкінгу;

не дзвонити за сумнівними номерами, і не переходити за підозрілими посиланнями.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що фермера з Одеської області, шахраї обдурили на десятки тисяч гривень.

Також раніше ми інформували про те, що киянка відповіла на дзвінок афериста, і втратила 300 000 гривень.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Українка спробувала продати непотрібне взуття, перейшла за сумнівним посиланням, і втратила понад 100 000 гривень.