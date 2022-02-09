Интернет-аферисты продолжают использовать нехитрые схемы, а доверчивые украинцы - терять деньги

О том, что жительница Шепетовки, расположенной в Хмельницкой области, решила продать ненужные вещи на популярной торговой площадке в Сети, но что-то пошло не так, и вместо получения средств от реализации, женщина наоборот потеряла около 100 000 гривен, на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Шепетовское районное управление Национальной полиции Украины .

В частности, 30-летняя украинка разместила на доске объявлений публикацию о продаже обуви, и, спустя непродолжительное время, на ее номер позвонил "покупатель", излишне заинтересованный в быстром приобретении товара. Аферист долго не медлил с уговорами, и попросту выслал ничего не подозревающей женщине, казалось бы, обычную ссылку. Доверчивая женщина, естественно, ничего не подозревая, перешла на указанный сайт, вследствие чего с ее карты быстро списали 102 000 гривен.

Стоит отдельно отметить, что пострадавшая от действий мошенников знала об этой схеме, тем не менее, сделала все, о чем ее просили злоумышленники: ввела на поддельной странице номер свой платежной карты и CVV-код, что явно было недопустимым.

Полиции осталось только открыть очередное уголовное производство, и приступить к выяснению всех обстоятельств печального инцидента. Также, правоохранители настоятельно рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, и, как уже можно догадаться, не вносить на подобных сайтах никаких персональных данных, а переписку вести исключительно на проверенных или официальных интернет-платформах(чтобы с ней впоследствии могла ознакомиться техподдержка).

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что религиозные общины рассылают украинцам "письма счастья" о странных долгах.

Также ранее мы информировали о том, за что Национальная полиция Украины может забрать ребенка, а иногда и лишить родительских прав.

А до этого наш портал сообщали о том, что на детской площадке в столице Украины было обнаружено тело неизвестного мужчины.