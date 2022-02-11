Майже скрізь - сонячно, але можливий й дощ зі снігом.

Які погодні умови очікуються в Україні в перший вихідний день цього тижня

Про те, що в суботу, 12-го лютого, майже у всіх областях нашої країни, прогнозують сонячну погоду, але подекуди, все ж пройдуть дощі з мокрим снігом, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, розповіла блогер і синоптик, Наталія Діденко .

За словами Наталії Діденко, переважна територія України, в цю суботу, опиниться під впливом сухої повітряної маси, і дощ з мокрим снігом пройде виключно над північно-західними та східними регіонами.

Втім, в ніч, і вранці, 12-го лютого, опади зачеплять більшість областей нашої країни, за винятком південної частини, а з настанням дня, сніг з дощем змістяться трохи східніше. Вдень в центральних і західних областях - від + 2 до + 4 градусів за Цельсієм, в північних - від 0 до + 2 градусів за Цельсієм, в південних - від + 5 до + 7 градусів за Цельсієм, і в східних - від 0 до + 4 градусів за Цельсієм.

Крім того, практично скрізь - штормові пориви північно-західного вітру, силою від 15 до 20 метрів в секунду.

У столиці України, в ніч на суботу, як і вранці - все той же мокрий сніг. Температурні значення будуть в діапазоні: вночі - від 0 до + 2 градусів за Цельсієм, а вдень - від + 2 до + 4 градусів за Цельсієм, і теж - шквальні пориви вітру.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, які надзвичайно шкідливі речовини містяться в повітрі Києва.

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