Синоптики повідомили, якою буде погода в День всіх закоханих 14 лютого 2022 року.

Вдень у понеділок, 14 лютого, температура повітря триматиметься на рівні від +3 до +7 градусів, а вночі опуститься до -7 градусів. Опадів не передбачається, у всіх регіонах країни очікується мінлива хмарність, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень температура повітря в Україні на півдні-від +5 до +7, на сході – від +2 до +4, в центрі – від +4 до +6, на півночі – від +2 до + 5, на заході – від +4 до + 8 градусів.

Найтепліше буде в Івано-Франківській та Львівській областях, де вдень повітря прогріється до +8. А найхолодніше буде в Сумській і Харківській областях, де вдень не очікують вище +4.

Вітер прогнозують південно-західний зі швидкістю 5-10 м / с у всіх регіонах України.

В цілому основному синоптики оцінюють умови 14 лютого як сприятливі, попереджень про небезпечні погодні умови не повідомлялося.

У Києві в понеділок, 14 лютого, очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вдень покажуть + 4... +6, а вночі опустяться до -2 ... -4.

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Як повідомляла Politeka, весняна погода передчасно порадує українців.

Також Politeka писала, що у Києві сильно забруднилося повітря, перевищено три показники.