Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков прокоментував можливе введення воєнного стану в Україні, назвавши, за якої умови це може статися.

Мова про це зайшла під час програми "Свобода слова" на ICTV. За словами міністра оборони Рєзнікова, в даний час немає підстав для введення в Україні воєнного стану.

Резніков висловив думку, що криза, в якій країна опинилася зараз, носить інформаційний характер, а для введення воєнного стану в даному випадку немає ніякого правового режиму.

"Тільки заради того, щоб врегулювати або привести в норму медійний простір – ні в якому разі такого робити не можна. Ми живемо в демократичній країні, і вчимося проходити і такі випробування", - заявив Резніков.

Міністр додав, що "українці спокійно переживуть цю кризу і вийдуть з неї ще сильніше".

"Воєнний стан вводиться, якщо безпосередньо настає агресія як вторгнення, - пояснив Резніков. - Я сподіваюся, що такого вторгнення не буде і тому все буде добре".

До цього ми повідомляли, що 10 лютого Держдеп США випустив бюлетень, в якому закликав всіх американських громадян терміново покинути Україну "через збільшену загрозу військових дій Росії".

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