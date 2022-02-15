Мова про це зайшла під час програми "Свобода слова" на ICTV. За словами міністра оборони Рєзнікова, в даний час немає підстав для введення в Україні воєнного стану.
Резніков висловив думку, що криза, в якій країна опинилася зараз, носить інформаційний характер, а для введення воєнного стану в даному випадку немає ніякого правового режиму.
"Тільки заради того, щоб врегулювати або привести в норму медійний простір – ні в якому разі такого робити не можна. Ми живемо в демократичній країні, і вчимося проходити і такі випробування", - заявив Резніков.
Міністр додав, що "українці спокійно переживуть цю кризу і вийдуть з неї ще сильніше".
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"Воєнний стан вводиться, якщо безпосередньо настає агресія як вторгнення, - пояснив Резніков. - Я сподіваюся, що такого вторгнення не буде і тому все буде добре".
До цього ми повідомляли, що 10 лютого Держдеп США випустив бюлетень, в якому закликав всіх американських громадян терміново покинути Україну "через збільшену загрозу військових дій Росії".
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