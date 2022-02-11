Президент США Джо Байден призвал американцев, которые находятся в Украине, срочно покинуть страну - подобную рекомендацию дали и в Госдепе.

Так, президент США Джо Байден заявил об этом в интервью NBC News.

"Американские граждане должны уехать [из Украины] сейчас", - сказал Байден.

По его словам, Штаты в ситуации с Украиной имеют дело не с террористами, а с "крупнейшей армии в мире", и эта ситуация может "перевернуться с ног на голову".

Добавим, параллельно Госдепартамент США в четверг, 10 февраля, выпустил бюллетень с рекомендациями для американцев касательно Украины. Тех, кто уже здесь, призвали покинуть страну.

"Не посещайте Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19; те, кто находится в Украине, должны уехать сейчас коммерческими или частными средствами", - говорится в сообщении.

Тем гражданам США, которые решат остаться в Украине, Госдеп рекомендует в случае обострения ситуации "проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями".

Отметим, в это же время, 10 февраля, в Германии проходили переговоры политических советников лидеров стран "Нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции. Они обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе.

По информации главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, за девять часов переговоров добиться каких-то конкретных соглашений не удалось.

Украинская делегация, как сообщали в ОП накануне, должна была преследовать цель договориться об обмене пленными и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

Тем не менее, было решено провести скоро новую встречу, на которую настроены все стороны. Украина предлагает дату 2 марта и готова встречаться в Турции.

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