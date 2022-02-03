В Украине разработывают альтернативу военному призыву - уже определена модель, согласно которой молодые люди смогут его избежать.

Подробности грядущих изменений разъяснили в Минобороны. По словам главы ведомства Алексея Резникова, в министерстве подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3−4 месяца) интенсивная военная подготовка.

Таким образом, юноши смогут избежать призыва на срочную службу.

"Пройдя такую ​​подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки", - уточнил министр обороны.

Полная замена на кратковременную интенсивную подготовку должна произойти с 1 января 2024 года - с "постепенным увеличением объемов вовлеченных и поддержанием их навыков путем периодических тренировок и сборов".

Резников добавил, что для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов.

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"Пока идет война – призыв отменять нельзя"

"Во-первых, надо начать платить срочникам деньги за службу, бесплатно и дальше никто не захочет служить, а во-вторых, 1 год призыва - это очень много, я не служил, но думаю любого солдата можно за 3 месяца научить: стрелять из артиллерии, или воевать на танке, или воевать в составе разведгруппы. А дальше раз в год призывать на сборы на 2-3 недели для возобновления навыков. Кому понравится – будут оставаться на контракт"

"Призыв на срочную службу и срочная служба, хотя бы в сокращенном по сроку виде – это мобилизационный резерв на случай войны"

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