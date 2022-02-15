У зв'язку з оголошенням 16 лютого Днем єдності, Кабміну доручено забезпечити військовослужбовців надбавками до зарплати.
Передбачається, що зарплати з 1 березня зростуть наступним чином:
- Збройні Сили України - підвищення на 30%;
- Нацгвардія і Держприкордонслужба - доведення підвищення грошового забезпечення до 20% з початку 2022 року.
Крім того, Уряд має на основі Єдиної інформаційної платформи забезпечити щоденне інформування українців про реальну ситуацію у сфері безпеки.
А також прискорити створення й функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів з підготовки громадян до національного опору.
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Раніше ми повідомляли, що Зеленський звернувся до українців, яких останнім часом лякали війною, оголосивши 16 лютого державним святом - на честь "ненападу".
"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ вже підписаний. У цей день ми вивісимо Національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність", - заявив Зеленський.
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