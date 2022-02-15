Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким з 1 березня мінімум на 20% збільшаться зарплати певної категорії громадян.

У зв'язку з оголошенням 16 лютого Днем єдності, Кабміну доручено забезпечити військовослужбовців надбавками до зарплати.

Передбачається, що зарплати з 1 березня зростуть наступним чином:

Збройні Сили України - підвищення на 30%;

Нацгвардія і Держприкордонслужба - доведення підвищення грошового забезпечення до 20% з початку 2022 року.

Крім того, Уряд має на основі Єдиної інформаційної платформи забезпечити щоденне інформування українців про реальну ситуацію у сфері безпеки.

А також прискорити створення й функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів з підготовки громадян до національного опору.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський звернувся до українців, яких останнім часом лякали війною, оголосивши 16 лютого державним святом - на честь "ненападу".

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ вже підписаний. У цей день ми вивісимо Національні прапори, одягнемо синьо-жовті стрічки і покажемо всьому світу нашу єдність", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що десантно-штурмові війська ЗСУ показали свою міць, відео: "Вірте в воїнів України"

Як раніше повідомляла Politeka, загроза введення воєнного стану: Міністр оборони Резніков дав відповідь, чого чекати українцям

Також Politeka писала, що Зеленський прийняв важливе рішення з приводу 16 лютого, термінова заява: "у цей день ми...»