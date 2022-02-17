Погода в Украине в пятницу, 18 февраля, порадует жителей теплыми нотками, хоть и будет влажно - в стране все больше ощущается скорый приход весны.

По данным Укргидрометцентра, по всей Украине завтра ночью, 18 февраля, ожидается небольшой снег или мокрый снег, который днем превратится в дождь.

Температура воздуха ночью будет колебатьмя в районе 1-3 градусов со знаком плюс (на Юге от 3 до 5 тепла). Днем столбики термометров взмахнут вверх до 10 градусов в южных областях, и 7-8 со знаком плюс на остальной части Украины.

В Киеве в пятницу, 18 февраля, температура воздуха ночью ожидается в диапазоне 1-3 градусов выше нуля, а днем повысится до +8. Ночью будет идти мокрый снег, а днем лучше не выходить без зонта из-за дождей.

Согласно народным приметам, в которые верили наши предки, если 18 февраля стоит мороз, то весна придет рано и будет теплой. Если в этот день уже нет снега, то лето будет засушливым. Также, если уже тепло - значит, зима закончилась.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказывала, какой в этом году будет весна. По ее словам, ощутимое потепление придет не раньше апреля. Март же будет неустойчивым, с возможными резкими похолоданиями.

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