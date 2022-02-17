Співак Михайло Шуфутинський планує дати концерт на початку березня цього року в київському Палаці спорту, проте у Держприкордонслужбі дали коментар з цього приводу.

Михайло Шуфутинський вже в березні планує приїхати в Києві і дати великий сольний концерт, передає Politeka.net. Квитки вже практично розпродані. Вартість місця - від 590 грн до 9900 грн.

Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко дав коментар Укрінформу, в якому вказав, що артист раніше неодноразово і незаконно відвідував Крим, тому не зможе перетнути український кордон.

Прикордонники проведуть всі необхідні заходи в пункті пропуску, якщо Михайло Шуфутинський захоче перетнути кордон. За словами Демченка, у прикордонників також є підтвердження того, що співак міг бути на окупованій території. Внаслідок, артисту відмовлять у в'їзді в Україну.

Спікер Держприкордонслужби підкреслив, що службовці постійно ведуть роботу по встановленню особистостей людей, які незаконно відвідували окуповані території. Для громадян України передбачена адміністративна відповідальність, а для іноземців - і адмінвідповідальність, і заборона на в'їзд в Україну на три роки.

Рішення про недопуск приїжджого приймається тільки в пунктах пропуску при спробі людини перетнути кордон.

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