У суботу як і раніше вітряно, але тепло, і з опадами, але в неділю вітер вщухне.

Яка погода очікується в нашій країні на цих вихідних

Про те, що цієї суботи та неділі, 19-го та 20-го лютого, у всіх регіонах України суттєво посилиться вітер, подекуди випаде мокрий сніг і трохи похолодає, на своєму акаунті в соцмережі Facebook, з подробицями пише блогер і синоптик, Наталія Діденко .

Зокрема, в перший вихідний день цього тижня буде вельми вітряно - пориви досягнуть швидкості від 15 до 20 метрів в секунду, і тільки до неділі вітер дещо ослабне.

Вдень суботи, дощами, іноді з мокрим снігом, накриє Західні, північні й центральні регіони, а до вечора - Харківську область. На інших територіях України - без будь-яких опадів.

Однак з приходом неділі, метеоумови зміняться - опади випадуть над західною частиною нашої країни, а ввечері - в південних областях.

Середні температурні значення, в денний час, як суботи, так і неділі - від + 4 до + 9 градусів за Цельсієм, але вночі все ж незначно похолодає, і ймовірний мокрий сніг, а на дорогах ще й ожеледиця.

У столиці України, 19-го лютого - дощі у супроводі мокрого снігу, вночі - до - 2 градусів за Цельсієм, а вдень - від + 5 до + 7 градусів за Цельсієм, і теж ожеледь на дорогах. Втім, у неділю опади припиняться, і вночі - 0...+ 2 градуси за Цельсієм, а вдень - до + 6 градусів за Цельсієм.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що вітер завалив дерево в центрі Дніпра, через що пошкоджено припаркований автомобіль.

Також раніше ми інформували про те, що цієї п'ятниці, 18-го лютого, в Одесу "увірвалася" справжня весняна погода.

А до цього наш портал повідомляли про те, що через рясні дощі, в Закарпатській області підтоплені сотні будинків.