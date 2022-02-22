Які зміни у звичних погодних умовах очікуються в Україні з середи, 23-го лютого
Про те, де в нашій країні випаде мокрий сніг, і в яких областях трохи похолодає, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, з подробицями розповіла популярний блогер і синоптик,
Якщо загалом, то з цього середовища, в Україну почне потроху ставати прохолодніше, хоча і незначно. У темний час доби, середні температурні показники опустяться до - 1...- 4 градусів за Цельсієм, а в Донецькій, Луганській та південних областях, позначки на термометрах покажуть не більше 0...+ 4 градусів за Цельсієм.
З настанням дня потеплішає, в середньому, до + 3...+ 6 градусів за Цельсієм, і найкомфортніша температура - в східних і південних регіонах: від + 4 до + 9 градусів за Цельсієм. При цьому, вдень середи, над західними областями нашої країни випаде сніг, що переходить в мокрий, а на інших територіях - без опадів.
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У столиці України, цей день теж буде вельми освіжаючим, і навіть холоднуватим: протягом дня - від + 3 до + 5 градусів за Цельсієм, і без дощу або мокрого снігу.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Великобританії, через потужний шторм, загинуло кілька людей.
Також раніше ми інформували про те, що, чому жителям Одещини варто бути обережними на дорогах цієї середи, 23-го лютого.
А до цього наш портал повідомляли про те, що не так давно, жителі Києва могли спостерігати дивовижне атмосферне явище.