Як передає Politeka.net, після нетривалого періоду потепління в Україну знову увірветься зима. Західні регіони атакує мокрий сніг і похолодання. При цьому на сході все ще буде по-весняному тепла погода.

У східних регіонах вдень буде 7-10 градусів, а вночі похолодає до 3-5 градусів. Буде хмарно, але опадів не передбачається. У центральних областях буде 4-6 вдень, а вночі похолодає до -1..1. У південних регіонах буде найтепліше. Вдень стовпчики термометра прогріються до 8-10 градусів, а вночі буде 2-4 градуси.

У західних областях буде найхолодніше. Вдень там буде 4-6 градусів, а вночі температура опуститься до -1..1 градусів. У середу в західних областях буде дощ з мокрим снігом.

Зазначимо, що вже в четвер в Україну повернеться сонячна погода, але температура триматиметься в районі 4-7 градусів.

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