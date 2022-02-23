Кіберполіція викрила групу шахраїв, жертвами яких стали 70 тисяч громадян, - як не попастися на гачок злочинців.

Так, інтернет-шахраї використовували фішинг-ресурси для обману українців. Вони маскували вебсайти під сервіси поповнення мобільних рахунків, повідомляє прес-служба МВС.

Збиток склав близько п'яти мільйонів гривень.

У злочинах брали участь п'ятеро фігурантів. Організатор шахрайської схеми створив і адміністрував 40 фішингових сайтів, виманюючи у користувачів їх банківські дані, які надалі використовувалися для крадіжки коштів з карток.

"Дизайн шахрайських сайтів був схожий на сайти операторів мобільного зв'язку, - йдеться в повідомленні, - Кіберполіція нагадує про необхідність уважно перевіряти URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт. Не вводьте на сторонніх ресурсах і не повідомляйте нікому дані банківських карт, особливо CVV, PIN-код і термін дії карти".

Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Їм світить до восьми років тюремного ув'язнення. Відкрито кримінальне провадження, слідство триває.

Нагадаємо, що аферисти виманили у пенсіонерів у Харкові близько 1,5 мільйонів: деталі схеми

А ще Politeka писала, у Дніпрі шахраї почали використовувати дітей: городянам слід бути на чеку

Також Politeka повідомляла, крадіжка коштів з картки Приватбанку, які платежі не можна буде оскаржити: "робила покупку на сайті"