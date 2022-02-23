Так, интернет-мошенники использовали фишинг-ресурсы для обмана украинцев. Они маскировали вебсайты под сервисы пополнения мобильных счетов, сообщает пресс-служба МВД.
Ущерб составил около пяти миллионов гривен.
В преступлениях участвовали пятеро фигурантов. Организатор мошеннической схемы создал и администрировал 40 фишинговых сайтов, выманивая у пользователей их банковские данные, которые в последствии использовались для кражи средств с карточек.
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"Дизайн мошеннических сайтов походил на сайты операторов мобильной связи, - говорится в сообщении, - Киберполиция напоминает о необходимости внимательно проверять URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что пользователь попал на фишинговый сайт. Не вводите на сторонних ресурсах и не сообщайте никому данные банковских карт, особенно CVV, PIN-код и срок действия карты".
Правоохранители провели обыски по местам регистрации и проживания фигурантов. Им светит до восьми лет тюремного заключения. Открыто уголовное производство, следствие продолжается.
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