Киберполиция разоблачила группу мошенников, жертвами которых стали 70 тысяч граждан, - как не попасться на крючок преступников.

Так, интернет-мошенники использовали фишинг-ресурсы для обмана украинцев. Они маскировали вебсайты под сервисы пополнения мобильных счетов, сообщает пресс-служба МВД.

Ущерб составил около пяти миллионов гривен.

В преступлениях участвовали пятеро фигурантов. Организатор мошеннической схемы создал и администрировал 40 фишинговых сайтов, выманивая у пользователей их банковские данные, которые в последствии использовались для кражи средств с карточек.

"Дизайн мошеннических сайтов походил на сайты операторов мобильной связи, - говорится в сообщении, - Киберполиция напоминает о необходимости внимательно проверять URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что пользователь попал на фишинговый сайт. Не вводите на сторонних ресурсах и не сообщайте никому данные банковских карт, особенно CVV, PIN-код и срок действия карты".

Правоохранители провели обыски по местам регистрации и проживания фигурантов. Им светит до восьми лет тюремного заключения. Открыто уголовное производство, следствие продолжается.

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