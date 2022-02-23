З 24-го лютого, в нашій країні відбудуться не надто невеликі зміни в метеоумовах

Про те, де в Україні випадуть незначні опади, а також в яких регіонах все ще збережеться тепла і суха погода, на своєму акаунті в соціальній мережі Facebook, детально розповіла популярний блогер і синоптик, Наталка Діденко .

Попри те, що в цю середу атмосферні маси поки утримуються над Україною, і дощами з мокрим снігом накрило західні регіони, і звичайні дощі, в основному йдуть над Запоріжжям, Донецькою областю, Кримським півостровом і Луганською областю, вже з завтрашнього дня все трохи зміниться.

Хмарність, яка спостерігається на заході нашої країни зараз, без жодного сліду розчиниться в більш чистому небі, починаючи з 24-го лютого, і тільки найближчої ночі, можливе випадання залишків опадів.

Тобто, Східний фронт неспішно і поступово покине територію України, але вночі, і вранці четверга, скромні опади ймовірні в Запорізькій області, в Криму, і в південній частині Донбасу. Таким чином, у світлі години доби, по всій Україні - без опадів.

Середні температурні показники протягом 24-го лютого очікуються в діапазоні від + 3 до + 7 градусів за Цельсієм, в південних областях тепліше: від + 5 до + 10 градусів за Цельсієм. Втім, до ночі позначки на термометрах все ж покажуть "мінуси".

У столиці України, 24-го лютого, жодних істотних опадів та хмарність. У ніч перед четвергом - 0...- 2 градуси за Цельсієм, а з приходом дня - від + 4 до + 5 градусів за Цельсієм.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, чому в Одеській області може бути небезпечно на дорогах сьогодні, 23-го лютого.

Також раніше ми інформували про те, що в Одесі поки залишаються досить весняні погодні умови.

А до цього наш портал повідомляли про те, де цієї середи, 23-го лютого, в Україні буде найбільш некомфортна погода.