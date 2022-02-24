Нацполіція и «Укравтодор» обратились к украинцам с важным сообщением.
Граждан просят обратить внимание, что используют для информирования российских войск, в том числе и ночью.
«Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует враждебное российское войско, в частности ночью«,-сообщила пресс-служба»Укравтодора".
Отметки можно зарисовывать или присыпать землей, грязью, заливать смолой.
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Украинцев просят быть бдительными и обязательно сообщать такие отметки в полицию с помощью горячей линии 102.
В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины.
Во многих украинских городах прогремели взрывы. Первые удары оккупанты нанесли в 5 утра по военной инфраструктуре — аэродромам, центрам военного управления и складам ресурсов.
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