Украинцев просят быть бдительными, сейчас это очень важно.

Нацполіція и «Укравтодор» обратились к украинцам с важным сообщением.

Граждан просят обратить внимание, что используют для информирования российских войск, в том числе и ночью.

«Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует враждебное российское войско, в частности ночью«,-сообщила пресс-служба»Укравтодора".

Отметки можно зарисовывать или присыпать землей, грязью, заливать смолой.

Украинцев просят быть бдительными и обязательно сообщать такие отметки в полицию с помощью горячей линии 102.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины.

Во многих украинских городах прогремели взрывы. Первые удары оккупанты нанесли в 5 утра по военной инфраструктуре — аэродромам, центрам военного управления и складам ресурсов.

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