Одеські силовики спіймали на гарячому проросійського диверсанта, який залишав орієнтири для окупантів просто на асфальті.

Як пише Politeka.net, у Службі безпеки України повідомили про затримання проросійського диверсанта, який малював на землі мітки-орієнтири в місті Чорноморську в Одеській області. Судячи з кадрів, зафіксували диверсанта по камерах вуличного відеоспостереження. Знімки цього інциденту опублікували на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

Там же в повідомленні СБУ звернулася до громадян з проханням повідомляти правоохоронцям про подібні випадки.

"Якщо ви помітили таких підозрілих осіб – телефонуйте за номером 102 або в СБУ за номером 0 800 501 482. По можливості організуйте їх Цивільне затримання. Якщо ви побачили мітки (хрест, коло і т.д.), нанесені люмінесцентною або світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться", - йдеться в повідомленні СБУ.

Також потрібно вказати назву села/міста / селища де були виявлені подібні мітки. А якщо помітили мітки-орієнтири на трасі – вкажіть поліції приблизну відстань від найближчого населеного пункту або дайте інші орієнтири.

Крім того, громадян закликають по можливості зафарбувати, засипати або будь-яким способом знищувати подібні мітки. Адже це може бути ціла система сигналів і орієнтирів, які використовують окупанти для координації вторгнення.

Нагадаємо, В окупованому Чорнобилі зафіксували підвищення рівня радіації: що це означає.

Як повідомляла Politeka, Скільки українців загинуло в перший день атаки Росії: дані МОЗ.

Також Politeka писала, що Українців попередили про небезпечні мітки: як вони виглядають і що робити.