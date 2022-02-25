Одесские силовики поймали на горячем пророссийского диверсанта, который оставлял ориентиры для оккупантов просто на асфальте.

Как пишет Politeka.net, в Службе безопасности Украины сообщили о задержании пророссийского диверсанта, который рисовал на земле метки-ориентиры в городе Черноморске в Одесской области. Судя по кадрам, зафиксировали диверсанта по камерам уличного видеонаблюдения. Снимки этого инцидента опубликовали на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

Там же в сообщении СБУ обратилась к гражданам с просьбой сообщать правоохранителям о подобных случаях.

"Если вы заметили таких подозрительных лиц – звоните по телефону 102 или в СБУ по номеру 0 800 501 482. По возможности организуйте их гражданское задержание. Если вы увидели метки (крест, круг и т.д.), нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся", - говорится в сообщении СБУ.

Также нужно указать название села/города/поселка где были выявлены подобные метки. А если заметили метки-ориентиры на трассе – укажите полиции примерное расстояние от ближайшего населенного пункта или дайте другие ориентиры.

Кроме того, граждан призывают по возможности закрасить, засыпать или любым способом уничтожать подобные метки. Ведь это может быть целая система сигналов и ориентиров, которые используют оккупанты для координации вторжения.

Напомним, В оккупированном Чернобыле зафиксировали повышение уровня радиации: что это значит.

Как сообщала Politeka, Сколько украинцев погибло в первый день атаки России: данные Минздрава.

Также Politeka писала, что Украинцев предупредили об опасных метках: как они выглядят и что делать.