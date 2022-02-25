Как пишет Politeka.net, в Службе безопасности Украины сообщили о задержании пророссийского диверсанта, который рисовал на земле метки-ориентиры в городе Черноморске в Одесской области. Судя по кадрам, зафиксировали диверсанта по камерам уличного видеонаблюдения. Снимки этого инцидента опубликовали на странице Службы безопасности Украины в Facebook.
Там же в сообщении СБУ обратилась к гражданам с просьбой сообщать правоохранителям о подобных случаях.
"Если вы заметили таких подозрительных лиц – звоните по телефону 102 или в СБУ по номеру 0 800 501 482. По возможности организуйте их гражданское задержание. Если вы увидели метки (крест, круг и т.д.), нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся", - говорится в сообщении СБУ.
Также нужно указать название села/города/поселка где были выявлены подобные метки. А если заметили метки-ориентиры на трассе – укажите полиции примерное расстояние от ближайшего населенного пункта или дайте другие ориентиры.
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Кроме того, граждан призывают по возможности закрасить, засыпать или любым способом уничтожать подобные метки. Ведь это может быть целая система сигналов и ориентиров, которые используют оккупанты для координации вторжения.
Напомним, В оккупированном Чернобыле зафиксировали повышение уровня радиации: что это значит.
Как сообщала Politeka, Сколько украинцев погибло в первый день атаки России: данные Минздрава.
Также Politeka писала, что Украинцев предупредили об опасных метках: как они выглядят и что делать.