Як пише Politeka.net, Заступник Міністра оборони Анна Маляр звернулася до українців і попросила їх припинити будь-яку зйомку, що стосується пересування бійців ЗСУ. Так, повідомляється, що необхідно припинити знімати і публікувати фото і відео переміщення ЗСУ в публічному просторі.

Також Анна Маляр порадила українцям робити фото і відео техніки противника і викладати їх в загальний доступ з уточненням геолокації, часу і дати, це допоможе бути в курсі пересувань окупаційних військ.

"Стосується всіх українських міст! Наполегливо просимо припинити публікацію фото та відеозаписів переміщення української техніки та осіб військових у вільний доступ. Такими діями ви допомагаєте ворогові отримувати уточнену інформацію про наших військових. А ось фото і відео переміщення військової техніки ворога навпаки – викладайте із зазначенням геолокації і часу і дати фіксації», - повідомляє заступник Міністра.

Раніше ООС дала свіже зведення щодо ситуації з російським вторгненням в Україну. 25-го лютого, опівдні в районі Біловодська, українські воїни дали бій російським окупантам.

"Наші підрозділи прорвали позиції загарбників і закріпили успіх контрнаступом. Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою в напрямку кордону РФ» - сказано в повідомленні.

Сухопутний війська ЗС України повідомили про втрати з боку окупаційних військ:

"Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації становить понад тисячу. Така кількість втрат військовослужбовців за час бойових дій Росія не терпіла за весь час свого існування ще ні в одному збройному конфлікті, який починала " - повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

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