У Рівному дівчина народила дитину в сховищі під час повітряної тривоги, в мережі з'явилися кадри мами і малюка.

Як пише Politeka.net, у Рівному в місці укриття від обстрілів російських окупантів дівчина народила дитину. У цю ж ніч у київському метро, ховаючись від бострелів, ще одна жінка народила дівчинку. На сайті "Район. Медицина"повідомляється про стан мами з Рівного.

Сталося це в укритті Рівненського обласного перинатального центру, повідомила головний лікар Вікторія Єнікеєва. Породілля-16-річна мешканка колишнього Острозького району. Але коли у неї вже були сутички, о 15.30 прозвучала повітряна тривога, її перенесли в сховище.

Саме тут на світ народився хлопчик. Мама і дитина відчувають себе добре. На даний момент обласний перинатальний центр працює в штатному режимі: приймає жінок на пологи або госпіталізацію без обмежень.

Під час повітряної тривоги жінки і новонароджені транспортуються в сховище, а після відбою повертаються в свої палати.

Також прес-служба Держспецзв'язку повідомила сьогодні, 26 Лютого, що зв'язок і мобільний інтернет ніхто не буде відключати. Як відомо, при оголошенні воєнного стану в країні можуть відключити зв'язок і доступ до Інтернету, однак цього робити не планують.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України як адміністратор зв'язку України запевняє, що інформація, яка поширюється фейковими телеграм-каналами та проросійськими ЗМІ не відповідає дійсності.

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