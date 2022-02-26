В Ровно девушка родила ребенка в хранилище во время воздушной тревоги, в сети появились кадры мамы и малыша.

Как пишет Politeka.net, в Ровно в месте укрытия от обстрелов российских окупантов девушка родила ребенка. В эту же ночь в Киевском метро, прячась от бострелов, еще одна женщина родила девочку. На сайте "Район. Медицина" сообщается о состоянии мамы из Ровно.

Случилось это в укрытии Ровенского областного перинатального центра, сообщила главный врач Виктория Еникеева. Роженица - 16-летняя жительница бывшего Острожского района. Но когда у нее уже были схватки, в 15.30 прозвучала воздушная тревога, ее перенесли в хранилище.

Именно здесь на свет родился мальчик. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. На данный момент областной перинатальный центр работает в штатном режиме: принимает женщин на роды или госпитализацию без ограничений.

Во время воздушной тревоги женщины и новорожденные транспортируются в хранилище, а после отбоя возвращаются в свои палаты.

Также пресс-служба Госспецсвязи сообщила сегодня, 26 февраля, что связь и мобильный интернет никто не будет отключать. Как известно, при объявлении военного положения в стране могут отключить связь и доступ к интернету, однако этого делать не планируют.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины как администратор связи Украины уверяет, что информация, которая распространяется фейковыми телеграмм-каналами и пророссийскими СМИ не соответствует действительности.

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