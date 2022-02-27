Как пишет Politeka.net, Россия и Украина на четвертый день войны договорилась начать переговоры на реке Припять (граница Украины и Беларуси). Как стало известно, по сей момент они не прошли. Пресс-секретарь Владимира Зеленского сообщил, почему они еще не прошли.
"Это обусловлено очень сложной логистикой и необходимостью принять меры безопасности для делегации Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
По его словам, на данном этапе будет работать передовая делегация, которая должна определить условия хода дальнейших переговоров", - было сообщено в тг-канале "Украина сейчас".
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