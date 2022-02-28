Як пише Politeka.net, Україна п'яту добу відбивається від російських військ, які пішли за наказом Володимира Путіна окупувати українські землі. Поки російські Гради порівнюють із землею харківські житлові масиви, Андрій Данилко показав, який подвиг здійснює Україна.
"Усвідомте масштаб українського героїзму", - написав Данилко.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Пишаюся нашими громадянами!!!Героями!!!!", "Чорні дні в історії України!", "Країна нагадує таргана" ," ти сильний! Польща з вами".
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